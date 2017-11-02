Чиновников Владимирской области проверят после рекомендаций выкладывать в интернет фото участников протестных акций

В департаменте образования Владимирской области проведут «служебную проверку» после того как стало известно о письме, в котором рекомендовали фотографировать участников акций «несистемной оппозиции» для публикации этих фотографий на сайте «Je suis maidan». Об этом сообщает «Дождь».

В ответе на запрос «Дождя» прояснить ситуацию, также говорилось, что опубликованный в сети документ оформлен не по принятому в департаменте образцу.

В администрации Владимирской области подчеркнули, что глава Владимирской области Орлова не давала поручения усилить контроль за учениками во время избирательной кампании в 2018 году.

При этом в администрации не стали отрицать сам факт выдачи поручения внутри департамента.

Напомним, 1 ноября глава федерального штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков разместил в твиттере образец письма из департамент образования Владимирской области.

В нем шла речь о публикации фотографий участников несистемной оппозиции на сайте «Je suis maidan». В сообщении предлагалось «усилить контроль за реализацией мероприятий по предупреждению протестных публичных акций несистемной оппозиции», а также собирать информацию о фактах взаимодействия системной и несистемной оппозиции.

Все это, согласно тексту письма, необходимо для «поддержания стабильной и контролируемой обстановки в образовательных организациях по обеспечению общественно-политической стабильности во время избирательной компании 2018 года».

Напомним, в июне в интернете появился сайт под названием «Je suis Maidan», на котором неизвестные стали выкладывать фотографии и ссылки на социальные сети участников акций протестов, организованных сторонниками политика Алексея Навального.

Максим Прошкин