Пригожин прокомментировал обвинения конгресса США в адрес «фабрики троллей»

Бизнесмен Евгений Пригожин отрицает связь с питерской «фабрикой троллей», сообщает РБК.

По словам Пригожина, ни компания «Конкорд», ни иные структуры, принадлежащие бизнесмену, «никак не связаны с деятельностью, направленной на вмешательство в американские выборы». Он также отказался оценить работу «фабрики троллей» в американском сегменте, «поскольку никак не связан с данной структурой».

«Нам неизвестны причины возможного введения новых санкций со стороны США. Мы также не понимаем, какое отношение к расследованиям в официальных инстанциях США имеют фирмы, принадлежащие Евгению Пригожину», — цитирует представителя бизнесмена РБК.

В конце октября Facebook, Twitter и Google рассказали о вмешательстве «фабрики троллей» в выборы в США. По данным компаний, «пророссийский» контент разрабатывался и продвигался «Агентством интернет-исследований», которое известно как «фабрика троллей».

Так, по оценке Facebook, посты, связанные с интересами России в своих лентах тем или иным образом увидели 126 млн американцев или около 40% населения страны.

По информации РБК, «фабрика троллей» потратила 2,3 млн долларов на работу в США. «Американский» отдел, отмечает издание, вел не менее 118 сообществ и аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter.

Напомним, ранее «Новая газета» рассказывала об «Агентстве интернет-исследований». Компания нанимала людей для распространения постов и комментариев в соцсетях и СМИ, формируя определенное общественное мнение.