Ученые подтвердили наличие «тайной комнаты» в пирамиде Хеопса

Группа ученых подтвердила наличие в пирамиде Хеопса большой полости, назначение которой не известно. Об этом сообщил научный журнал Nature.

Впервые «аномалии» в пирамиде были обнаружены осенью 2015 года. Тогда специалисты обнаружили, что некоторые блоки имеют более высокую температуру, чем остальные. После чего родилась гипотеза о том, что разница температур свидетельствует о наличии тайной комнаты.

При этом некоторые ученые утверждали, что разница в температуре говорит о дефектах на камнях внутри пирамиды или о том, что пирамида собрана из разных камней. В 2015 году пирамида сканировалась при помощи инфракрасных сенсоров.

В 2016 году специалисты стали применять метод мюонной томографии. Мюоон — это элементарная частица. Поток таких элементарных частиц направляли на пирамиду. Известно, что воздух задерживает меньше мюонов, чем каменные блоки, и при помощи специального устройства разницу удалось зафиксировать.

Теперь ученые собираются просверлить отверстие, чтобы понять, что находится внутри помещения.

A hidden internal structure in Khufu’s Pyramid, the largest pyramid in Giza, Egypt, is uncovered https://t.co/hW8osQ8vjv pic.twitter.com/Wxw0iWS9xx — nature (@nature) November 2, 2017

Напомним, что внутри пирамиды Хеопса было доподлинно известно о трех погребальных камерах: недостроенной погребальной «яме», «Камере царя» и «Камере царицы».

К «Камере царя» ведет Большая галерея, как раз над этим коридором длинною в 46,6 м и была обнаружена «тайная комната» длинной 30 м. Ученые также предположили, что существует еще один тайник под названием «Северный коридор», который располагается над «современным» входом в пирамиду.

Ученые также высказывали различные предположения о том, для чего она нужна, некоторые выдвигали гипотезу, что помещение — это усыпальница царицы Нефертити. Некоторые говорили, что это «защитная подушка», чтобы пирамида не обрушилась.

Пирамида Хеопса была построена примерно 4,5 тысячи лет назад во время правления IV династии фараонов. Ее вовзвели по приказу фараона Хуфу (Хеопс).

Максим Прошкин