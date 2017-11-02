Суд в Испании арестовал восемь членов отстраненного правительства Каталонии

Национальная судебная коллегия Испании арестовала восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии, в частности, вице-президента Уриола Жункераса. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.

Членов отстраненного от власти правительства Каталонии обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.

Кроме того, прокуратура Испании запросила выдачи европейского ордера на арест отстраненного от власти главы Каталонии Карлеса Пучдемона и еще четверых членов правительства региона — они не явились в суд. По данным ведомства, они все находятся в Бельгии.

В свою очередь, адвокат Карлеса Пучдемона, как пишет испанская газета El Pais, заявил, что «нынешний климат не способствует появлению его подзащитного в суде».

Как отмечает El Pais, в случае, если суд в Испании по запросу прокуратуры выдаст европейский ордер на арест, то он позволит вернуть Пучдемона в Испанию в течение 60 дней из любой страны Евросоюза, в том числе - из Бельгии.

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При этом суд отпустил под залог в 50 тысяч евро главу департамента предпринимательства Санти Вилу — он уволился перед объявлением независимости Каталонии, а также сотрудничает со следствием.

Ранее испанское правительство отправило в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также глав департаментов региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.

После этого генпрокурор страны выдвинул обвинения против политиков, ответственных за провозглашение независимости Каталонии.

Напомним, первого октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании. Более 90% участников голосования высказались за отделение региона от страны.