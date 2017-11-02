Новая газета

Испанский суд выдал международный ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии. Обновлено

Политика

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Национальная судебная палата пока не приняла решение по выдаче ордера на арест отстраненного от власти главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов правительства региона, сообщил РИА Новости источник в суде Испании.

«Решение пока не принято судьей», — сказал собеседник агентства.

Национальная судебная палата Испании выдала ордер на арест отстраненного от власти главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов правительства региона, которые находятся в Бельгии. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.

Ранее суд Испании арестовал восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии, в частности вице-президента Уриола Жункераса.  

Суд оставил на свободе только бывшего советника по делам предпринимательства Санти Вила (его отпустили под залог в 50 тысяч евро), который подал в отставку накануне провозглашения независимости, а также согласился сотрудничать со следствием.

Напомним, членов отстраненного от власти правительства Каталонии обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств. 

Ранее испанское правительство отправило в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также все правительство региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости Каталонии. Более 90% участников голосования высказались за отделение региона от страны.

Андрей Дубровский

Теги:
референдум, независимость, мятеж, суды, арест, испания, каталония
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