Испанский суд выдал международный ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии. Обновлено

Обновлено Национальная судебная палата пока не приняла решение по выдаче ордера на арест отстраненного от власти главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов правительства региона, сообщил РИА Новости источник в суде Испании. «Решение пока не принято судьей», — сказал собеседник агентства.

Национальная судебная палата Испании выдала ордер на арест отстраненного от власти главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов правительства региона, которые находятся в Бельгии. Об этом сообщает испанская газета La Vanguardia.

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Ранее суд Испании арестовал восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии, в частности вице-президента Уриола Жункераса.

Суд оставил на свободе только бывшего советника по делам предпринимательства Санти Вила (его отпустили под залог в 50 тысяч евро), который подал в отставку накануне провозглашения независимости, а также согласился сотрудничать со следствием.

Напомним, членов отстраненного от власти правительства Каталонии обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.

Ранее испанское правительство отправило в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также все правительство региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости Каталонии. Более 90% участников голосования высказались за отделение региона от страны.