Москвич подал иск к штабу Навального с требованием вернуть ему пожертвования

Москвич Михаил Костенко подал иск в Савеловский суд Москвы к предвыборному штабу оппозиционера Алексея Навального. Костенко потребовал вернуть 50 тысяч рублей, которые он пожертвовал на президентскую кампанию политика. Об этом РИА Новости сообщила Мария Михайлова.

В иске Костенко пишет, что пожертвовал кампании Навального 50 тысяч рублей, но затем узнал, что тот не может претендовать на пост президента России из-за судимости. Тогда он обратился в суд с просьбой взыскать эту сумму как необоснованное обогащение.

Как уточнила пресс-секретарь суда, иск заявлен к главе федерального штаба Навального Леониду Волкову, сам Навальный является третьим лицом.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова ранее заявляла, что Навальный из-за непогашенной судимости не может баллотироваться на президентских выборах в 2018 году. Памфилова тогда предложила Навальному подумать об участии в выборах после 2028 года.