Бывшие акционеры ЮКОСа прекратили разбирательства с Россией в Бельгии

Бывшие акционеры ЮКОСа объявили о прекращении судебных разбирательств с Россией. Это означает, что все аресты с имущества России в Бельгии будут сняты. Об этом Интерфаксу сообщил глава Международного центра правовой защиты (МЦПЗ), представляющего интересы российских властей Андрей Кондаков.

Таким образом, все исполнительные производства против России, инициированные бывшими акционерами ЮКОСа, прекращены либо приостановлены, пояснил адвокат.

Он напомнил, что решение о снятии арестов с имущества было принято судом Брюсселя еще в июне 2017 года. Но бывшие акционеры ЮКОСа подали апелляцию. «Увидев через несколько месяцев ее бесперспективность, они просто отозвали свой иск», — рассказал Кондаков.

«Главная борьба теперь развернется по линии Апелляционного суда Гааги, который, как мы рассчитываем, подтвердит вердикт Окружного суда Гааги, отменившего в апреле 2016 года упомянутые решения гаагского арбитража», — заявил глава МЦПЗ.

10 октября министр юстиции России Александр Коновалов сообщил, что бывшие акционеры ЮКОСа отказались от исковых требований к России во Франции.