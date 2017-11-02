Суд арестовал счета бывшего главы «Почты России»

Басманный суд Москвы арестовал более 95 миллионов рублей на счетах бывшего главы федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Почта России» Дмитрия Страшнова в рамках дела о превышении полномочий. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Страшнову запретили совершать операции по указанным счетам и распоряжаться находящимся на них денежными средствами «в пределах установленной суммы ущерба более 95 миллионов рублей», отметила Царева.

Пресс-секретарь суда уточнила, что арест был наложен 31 августа. Но о нем стало известно только второго ноября. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Дмитрий Страшнова был руководителей «Почты России» в 2013-2017 годах. В июле этого года он покинул свой пост — предприятие не продлило с ним контракт.

Андрей Дубровский