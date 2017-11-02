Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост руководителя Федеральной резервной службы (ФРС) Джерома Пауэлла, который входит в совет управляющих ФРС. Об этом сообщает Reuters.

Свое решение Трамп объяснил необходимостью «надежной денежной политики». «Пауэлл обладает мудростью и лидерскими качествами, чтобы контролировать экономику», — заявил глава государства.

Как отмечает агентство, теперь кандидатуру Пауэлла должен одобрить сенат США. В случае одобрения кандидатуры Пауэлла, он заменит на посту руководителя Федерального резерва Джанет Йеллен, мандат которой истекает в феврале 2018 года. (Она занимала эту должность с 2014 года).

Ранее Пауэлл в качестве одного из управляющих ФРС США регулировал работу финансовых рынков. Он был назначен членом Совета ФРС при предыдущем президенте США Бараке Обаме в 2012 году.

Андрей Дубровский