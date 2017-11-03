Главреда калининградской газеты «Новые колеса» обвинили в вымогательстве

Против депутата Калининградской областной думы, главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова возбудили уголовное дело о вымогательстве (ст.163 УК РФ). Об этом сообщает издание «Новый Калининград» со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

«Могу сказать, что не один месяц велась работа коллегами, исходя из того, что я увидел. Сейчас говорить о какой-то позиции за или против ни в коем случае не будем, чтобы не оказывать давление на следствие. Дело передано в Москву, находится на контроле у господина Бастрыкина (руководителя Следственного комитета — прим.)», — сказал губернатор.

По его словам, несмотря на информацию в СМИ о физическом воздействии на Рудникова во время задержания «коллеги вели себя полностью в соответствии с законом».

«Но будет соответствующая, насколько я понял, экспертиза <…>, там врачи-медики участвуют», — добавил Алиханов.

Напомним, что 1 ноября в редакцию газеты ворвались сотрудники полиции в масках. Как сообщал Дождь, оперативники около получаса пытались взломать дверь и попасть в помещение. Рудникова задержали дома, а затем «тащили с заломленными руками» в трусах до офиса.

Во время задержания Рудникову стало плохо. Он был госпитализирован, но после оказания медицинской помощи его доставили на допрос.

По версии следствия, Рудников подозревается в получении крупной взятки за непубликацию критического материала об известном в регионе человеке в газете «Новые колеса». Депутат является учредителем и главным редактором этой газеты. Сумма взятки не называется.

Помощник главреда назвал случившееся провокацией.

Журналисты связывают обыски из-за конфликта Рудникова с главой местного Следственного комитета Виктором Леденевым.