ИГ взяло на себя ответственность за теракт на Манхэттене

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еженедельную газету террористов «Аль-Наба».

В публикации уточняется, что террорист — «один из солдат халифата». Никаких подтверждений этому не приводится.

Напомним, что теракт в центре Нью-Йорка произошел 31 октября. Водитель пикапа наехал на беговую дорожку на Манхэттене, а затем врезался в школьный автобус. В результате случившегося погибли восемь человек, пострадали 12. Мужчина выкрикивал «Аллах Акбар!».

Позже стало известно, что наезд совершил 29-летней уроженец Узбекистана по имени Сайфулло Хабибулаевич Саипов, который прибыл в США в 2010 году. По информации американских СМИ, Саипов работал водителем Uber.

Полиция Нью-Йорка рассказала, что теракт в городе был совершен «во имя Исламского государства» . Подозреваемый оставил записку с надписью «Исламское государство» «будет существовать вечно».

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет работать с Конгрессом над отменой лотереи грин-карт, так как, по его словам, Саипов выиграл грин-карту. Затем он призвал казнить террориста.