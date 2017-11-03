СБУ задержала двоих россиян за «антигосударственную деятельность»

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала двоих россиян, которые «по указанию российской стороны проводили антигосударственную» и подрывную деятельности. Их имена не называются. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что один из предполагаемых диверсантов задержан по обвинению в поджоге автомобиля семьи депутата Верховной рады Украины.

«Гражданин РФ, временно проживающий в Днепропетровской области, ночью 21 октября 2017 по заказу российской стороны сжег автомобиль, который принадлежит семье одного из народных депутатов Украины»,- добавили в СБУ.

После задержания у него нашли боевую гранату и холодное оружие, а в районе Южного вокзала была обнаружена сделанная им закладка, с компонентами, готовыми для поджога.

По данным СБУ, другой россиян занимался «активным поиском» лиц, «способных за денежное вознаграждение организовать акции протеста с блокированием транспортных магистралей». Речь идет об акциях против принятия закона об образовании.

«По заданию кураторов он также планировал организовать фейковых „палаточный городок“ у Министерства образования и науки, якобы в знак протеста против принятия нового Закона „Об образовании“», – говорится в сообщении спецслужбы.

Напомним, что 1 ноября погранслужба Украины по поручению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) усилила контроль на границах страны, в первую очередь с Россией. Усиленные меры безопасности были приняты из-за «тенденции к обострению террористических рисков и угроз» со стороны лиц, которые планируют дестабилизировать ситуацию на Украине.