Трамп рассказал о возможной встрече с Путиным на саммите АТЭС

Президент США Дональд Трамп анонсировал возможную встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом он заявил в интервью Fox News.

«Это очень важная поездка. У нас может быть встреча с Путиным <…> это очень важно. Они могут помочь нам с Северной Кореей, Сирией. Нам нужно поговорить об Украине», – сказал Трамп.

При этом советник американского президента по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что договоренности о встрече двух президентов еще нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что график двусторонних встреч, в том числе с президентом США, пока прорабатывается.

«Когда будет уже финализирована эта подготовка, мы сделаем соответствующее заявление», — сказал Песков.

Ранее главы России и США провели встречу в июле на саммите G20 в Германии. Это была первая встреча Путина и Трампа. Она продолжалась 2 часа 20 минут. Лидер США назвал переговоры «потрясающими», а Путин сказал, что «телевизионный Трамп» очень отличается от реального человека.

The New York Times писала, что беседа что беседа была напряженной, они спорили, а Путин «громко требовал доказательств от президента», подтверждающих влияние Москвы на американские выборы 2016 года, в которых Трамп одержал победу. В Кремле эту информацию опровергли.

Напомним, что саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.