Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team

Нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» объявил о создании общественного движения под названием Putin Team. Об этом спортсмен написал в инстаграме.

«В последнее время в западной прессе я встречаю сочетание Putinʼs team, то есть команда Путина. И знаете, мне очень понравилось это определение. Лично я готов быть частью такой команды», — написал хоккеист.

Спортсмен добавил, что никогда не скрывал своего отношения к Путину и хочет объединиться вместе с единомышленниками. Чем будет заниматься общественное движение Овечкина пока не ясно.

«Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!» — заявил хоккеист.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин пока не знает о создании общественное движение в его поддержку.

Напомним, что в августе этого года Путин и Овечкин приняли участие в награждении победителей международного турнира по профессиональному самбо «Плотформа S-70», который проходил в Сочи.

Ранее они вместе играли в хоккей в матче с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи.