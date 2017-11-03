Журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр выписали из больницы. Об этом сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

По данным РИА Новости, журналистка уехала из НИИ скорой помощи имени Склифосовского накануне.

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Напомним, что нададение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Мужчина по имени Борис Гриц вошел в здание на Арбате, брызнул в лицо охраннику из газового баллончика, поднялся в редакцию и ударил журналистку ножом в горло.

Журналистку госпитализировали, через какое-то время она пришла в сознание и пообещала, что скоро со всеми «встретится и обнимется».

На допросе Гриц заявил, что у него якобы был телепатический контакт с Фельгенгауэр с 2012 года. В интернете также обнаружили его онлайн-дневник, в котором он писал о Татьяне.

Позже суд арестовал Грица до 23 декабря по статье «покушение на убийство», он частично признал вину.

Следствие рассматривает единственную версию произошедшего — психическая нестабильность обвиняемого в покушении.

Главный редактор «Эха Москвы» попросил Следственный комитет проверить причастность возможных подстрекателей к нападению на журналистку. Речь идет о программах канала «Россия 24» и радио «Вести FM». В них утверждалось, что Фельгенгауэр и другие сотрудники «Эха Москвы» занимаются пропагандой и представляют опасность для стабильности в России.

Венедиктов также напомнил, что телеведущий Владимир Соловьев неоднократно говорил о журналистах «Эха Москвы» «в крайне агрессивном ключе».

Ранее гендиректор МИА «Россия сегодня» и ведущий программы «Вести Недели» Дмитрий Киселев обвинил радиостанцию «Эхо Москвы» в создании «вокруг себя атмосферы ненависти». Соловьев также обвинил Венедиктова в травле журналистов ВГТРК.