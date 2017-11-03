Минобрнауки рекомендовало «говорить о нравственности» во время онлайн-урока по профилактике ВИЧ

Во время рабочего совещания по подготовке онлайн-урока профилактики ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов Министерство образования признало «недопустимым» к употреблению слово «презерватив» и рекомендовало «говорить о нравственности». Об этом «Коммерсанту» рассказал исполнитель проекта урока Сергей Буланов.

«Впервые в жизни совещание в Минобрнауки закончилось скандалом по моей вине: я отказался писать тексты ответов участникам открытого онлайн-урока по профилактике ВИЧ», — сказал Буланов.

Он добавил, исполнители проекта предложили Минобрнауки провести обсуждение в игровой форме, например, устроить баттл между командами из двух регионов. Однако чиновники рекомендовали уйти от «скользких тем» и «поговорить о нравственности».

По мнению Буланова, ведомство «заняло удивительную позицию, основанную на подмене профилактики ВИЧ (а это преимущественно вопросы личной гигиены) профилактикой нравственных ценностей».

В Минобрнауки отказались прокомментировать «Коммерсанту» эту ситуацию.