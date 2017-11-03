Сирийская армия объявила о полном освобождении Дейр-эз-Зора от террористов

Сирийская армия полностью освободила город Дейр-эз-Зор от запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», сообщает SANA.

«Сирийская армия восстановила безопасность и стабильность на всей территории Дейр-эз-Зора, уничтожив последние оплоты террористов ИГ в городе», — сказано в заявлении.

Накануне об освобождении города сообщало Reuters. Террористы оказывали сопротивление в районах Аль-Рашидия, Аль-Арди и в кварталах Аль-Бажн, Абу-Аде.

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Дейр-эз-Зор — центр добычи нефти в Сирии. Город три года находился под контролем ИГ. В начале сентября сирийская армия прорвала блокаду.

В середине октября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии идет к завершению. По его словам, главным вопросом является борьба с терроризмом и ситуация в регионе.