AP узнало о целях «российских хакеров»

«Российские хакеры» пытались получить доступ к четырем тысячам 700 почтовых ящиков Google с марта 2015 по май 2016 года. Об этом говорится в расследовании The Associated Press.

Как утверждает агентство, среди целей хакеров были переписки оппозиционера Алексея Навального, бывшего главы ЮКОС Михаила Ходорковского, члена группы Pussy Riot Марии Алехиной.

Также хакеры пытались взломать украинских пользователей Google, в частности аккаунты президента страны Петра Порошенко, его сына Алексея, нескольких бывших и действующих министров — в частности, главы МВД Арсена Авакова — а также десятков депутатов Верховной Рады Украины и аккаунты украинских офицеров.

В США хакеры пытались атаковать более 500 почтовых ящиков, включая 130 аккаунтов, связанных с Демократической партией, а также почтовые ящики сотрудников американских оборонных учреждений. Среди целей взломщиков также указаны экс-госсекретарь Колин Пауэлл и бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

По информации AP, за попытки взломов ответственна хакерская группировка Fancy Bear. Как удалось выяснить журналистам, более 95% всех вредоносных ссылок, используемых для получения доступа к аккаунтам, были сгенерированы взломщиками между девятью утра и 18.00 по московскому времени с понедельника по пятницу.

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Напомним, в декабре американские спецслужбы обвинили хакерскую группировку Fancy Bear в причастности к попыткам повлиять на выборы в США путем кибератак. Российские власти отрицают эти обвинения.