Сотрудник Twitter отключил аккаунт Трампа в день своего увольнения

Сотрудник службы поддержки клиентов компании Twitter в день своего увольнения с работы отключил аккаунт президента США Дональда Трампа @realDonaldTrump. Об этом сообщается в твиттере команды соцсети.

Аккаунт главы государства не был доступен в течение 11 минут. В первом сообщении Twitter говорится, что аккаунт был удален из-за ошибки. Однако по итогам внутреннего расследования выяснилось, что это было сделано намеренно. В компании не стали называть имя сотрудника, удалившего твиттер Трампа и причины его поступка.

Предыдущий президент США Барак Обама пользовался специальным аккаунтом президента США, который переходит от одного главы государства к другому. Однако Трамп активно пользуется личным аккаунтом.

Из-за американского президента Twitter изменил правила. Официально в социальной сети нельзя оскорблять других пользователей и призывать к насилию. Однако Трамп часто нарушает это правило, например, в твитах про Северную Корею и ее лидера Ким Чен Ына.

В конце сентября в Twitter пояснили, что не удаляют подобные твиты президента США, поскольку внутренние правила позволяют ей оставлять «информационно значимые» твиты даже тогда, когда они нарушают правила сервиса. Более того, компания пообещала внести соответствующее положение в пользовательское соглашение.