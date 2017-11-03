Следствие нашло все многомиллиардное состояние полковника МВД Захарченко

Следствие нашло все многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«У Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогостоящие иномарки, а также один золотой слиток весом полкилограмма», — цитирует собеседника агентство.

По данным ТАСС, Захарченко хранил деньги как в рабочем кабинете и в машине, так и в двух квартирах, которые, по сути, превратились в денежное хранилище. Так, в одной из квартир на Ломоносовском проспекте «обнаружены более 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и 342 млн рублей», в другой квартире на Мичуринском проспекте — «почти 19,5 млн рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов».

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В машине Захарченко возил более 13 млн рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро.

«В служебном кабинете он хранил практически ничтожную для себя сумму — около 93 тысяч рублей», — рассказали агентству, отметив, что более 16 млн долларов было обнаружено на счетах его знакомой.

«Помимо обнаруженных денег, в своем иске Генпрокуратура просит обратить в доход государства 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля — Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid — и золотой слиток массой 500 гр», — добавил собеседник ТАСС.

Требование прокуратуры передать имущество Захарченко государству его адвокат назвал незаконным. По словам адвоката, его подзащитный не владеет этим имуществом.

Напомним, Дмитрия Захарченко обвиняют в получении взятки в размере семи миллионов рублей, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Позднее Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток. В его отношении возбудили еще одно уголовное дело, которое было объединено с основным.