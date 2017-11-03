Обвиняемый в коррупции мэр Владивостока подал в отставку

Обвиняемый в коррупции мэр Владивостока Игорь Пушкарев подал заявление о сложении с себя полномочий главы города по собственному желанию. Заявление Пушкарева зарегистрировано. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Сегодня я принял для себя решение о досрочном сложении полномочий главы Владивостока. Я прекрасно понимаю, что город без личного участия руководителя не может работать и двигаться вперед нужными темпами. Поэтому считаю, что на данный момент — это решение будет правильным, не только для меня, но и для города и его жителей», — написал Пушкарев на своей странице в фейсбуке.

Он вновь отметил, что был арестован «по надуманным обвинениям, которые по-прежнему ничем не подтверждены». Ранее Пушкарев также называл свое содержание под стражей излишней мерой и говорил, что ему непонятно, в чем его обвиняют.

Новый мэр Владивостока должен быть избран городской Думой по представлению конкурсной комиссии, сформированной ею на паритетных началах с губернатором Приморского края в течение ближайшего полугода.

Наопмним, в марте Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении Пушкарева от должности мэра Владивостока.

Игоря Пушкарева обвиняют в том, что подконтрольная администрации Владивостока компания «Дороги Владивостока» закупала стройматериалы у предприятия «Востокцемент», которым владеют его родственники. Ущерб от действий Пушкарева оценивается в 158 млн руб. Имущество Пушкарева арестовано. В августе Генпрокуратура подала против него иск на 471 млн руб.