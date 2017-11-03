В Красноярске СК решил возбудить уголовное дело против активиста «Артподготовки»

ГСУ Следственного комитета России по Красноярскому краю постановило возбудить уголовное дело в отношении активиста движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России) Александра Зайцева по части 1.1 статьи 212 УК РФ (организация массовых беспорядков). Это следует из постановления СК, которое опубликовал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В постановлении СК утверждается, что Зайцев, будучи руководителем отделения «Артподготовки» в Красноярске, призывал своих соратников к участию в «вооруженном восстании», которое должно было произойти 05.11.2017 года в Москве.

В документе говорится, что в сообщениях, которые Зайцев разослал своим соратникам, «содержатся признаки побуждения группы лиц к совместным действиям в виде восстания, активного участия в вооруженном восстании, выраженном в боевых действиях против действующей власти и представителей власти, а именно полиции и иных силовых структур».

Напомним, 1 ноября по этой же статье (статья 212 УК России) суд арестовал на два месяца другого красноярского активиста движения «Артподготовка» Романа Марьяна. Его задержали в городе Ачинск Красноярского края — сняли с поезда.

Ранее, в конце октября, Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца участников «Артподготовки» Юрия Корного и Андрея Кептю. По словам адвокатa одного из арестованных Ильнура Шарапова, задержанных подозревают в подготовке теракта (часть 1 статьи 30 УК РФ).

Активистов задержали в центре Москвы 12 октября. Они якобы планировали поджечь поддоны с сеном, которые остались на Манежной площади после ярмарки.

26 октября красноярский краевой суд признал экстремистским и запретил движение «Артподготовка» уехавшего из России националиста Вячеслава Мальцева.

10 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Мальцева. Его обвиняют по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»).