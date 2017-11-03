СМИ узнали о закрытых переговорах с Украиной по Ан-124 «Руслан»

Российская авиакомпания «Волга-Днепр» и украинское госпредприятие «Антонов» ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов Ан-124-100 «Руслан» — крупнейших в мире грузовых гражданских самолетов. Об этом узнал «Коммерсантъ» от источников в авиаотрасли и близкого к правительству Украины собеседника.

По данным издания, стороны предварительно договорились о стоимости услуг по продлению летной годности «Русланов» и месте проведения соответствующих работ — бригада украинского предприятия займется ими на заводе «Авиастар-СП» в Ульяновске.

По мнению близкого к правительству Украины источника, если украинская сторона «упрется по „Русланам“», то в ответ «может получить проблемы по Ил-76», на продление ресурса которых нужна документация российского конструкторского бюро.

Один из собеседников сообщил, что в достижении договоренностей заинтересованы обе стороны. Однако, по его словам, «окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами».

Источник в украинском правительстве выразил надежду в том, что «Верховная рада не поставит политическую целесообразность выше здравого смысла».

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в нее входит «Авиастар-СП»), Росавиации и «Антонова» отказались от комментариев.

Согласно существующим договоренностям, продлевать летный ресурс «Русланов» может только «Антонов». Это необходимо делать через каждые четыре тысячи летных часов. В противном случае у «Волга-Днепр» могут возникнуть сложности с выполнением крупных международных контрактов. В авиапарке компании 12 «Русланов».

До 2015 года у ОАК и «Антонова» было совместное предприятие. Однако, после того как Россия и Украина прервали сотрудничество в авиапромышленности, «Антонов» вышел из корпорации.

На вооружении у Украины стоят Ил-76МД российского производства. Для продления летного ресурса этих самолетов необходимо участие их разработчика — КБ «Илюшин».