Пользователи WhatsApp сообщили о сбое в работе мессенджера

Пользователи WhatsApp по всему миру, в том числе и в России, сообщили о возникших проблемах в работе с мессенджером. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

Сбои в работе мессенджера заметили в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии, Австрии, а также в США, Малайзии, Индонезии, Австралии, и других странах.

Больше всего сообщений о сбоях поступило из Нидерландов, отмечает Downdetector. Пользователи пишут, что у них возникают проблемы с соединением, отправкой и получением сообщений.

Согласно данным сервиса, сообщения о сбоях в работе WhatsApp появились еще утром с 9:38 мск.

WhatsApp — приложение-мессенджер для смартфонов, позволяющее пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио. С октября 2014 года компания WhatsApp Inc., создавшая мессенджер, принадлежит Facebook.