ФСБ задержала активистов «Артподготовки» по подозрению в организации поджогов в День единства

ФСБ задержала активистов движения «Артподготовка» (признано экстремистским и запрещено в России) по подозрению в подготовке поджогов административных зданий в Москве в День народного единства. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным агентства, у активистов «Артподготовки» изъяли 15 бутылок с зажигательной смесью. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Кроме того, ФСБ во взаимодействии с органами МВД России «пресекла деятельность» «ячеек Артподготовки» в Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре и Саратове, сообщает Интерфакс.

Как утверждают в ЦОС ФСБ, задержанные планировали 4-5 ноября 2017 года «совершить резонансные экстремистские акции в формате поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков».

В спецслужбе считают, что движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект были созданы националистом Вячеславом Мальцевым «с целью организации в России революции».

Ранее в пятницу Следственный комитет России по Красноярскому краю постановил возбудить уголовное дело в отношении местного активиста движения «Артподготовка» Александра Зайцева по части 1.1 статьи 212 УК РФ (организация массовых беспорядков). Первого ноября по этой же статье (статья 212 УК России) суд арестовал на два месяца другого красноярского активиста движения «Артподготовка» Романа Марьяна.

Ранее, в конце октября, Мещанский суд Москвы также арестовал на два месяца участников «Артподготовки» Юрия Корного и Андрея Кептю.

26 октября красноярский краевой суд признал экстремистским и запретил в России движение «Артподготовка». Лидера движения — националиста Вячеслава Мальцева, покинувшего Россию, заочно арестовал Мещанский суд Москвы. Его обвиняют по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»).