На побережье Байкала снова нашли погибших нерп

На побережье озера Байкал в Бурятии нашли еще девять погибших нерп, передает Интерфакс.

«Начиная с 29 октября, обнаружена 141 туша погибшей нерпы, четыре из них — накануне, причем уже в Баргузинском районе Бурятии», — рассказалив пресс-службе правительства Иркутской области.

По данным агентства, все это взрослые и упитанные животные, 80% из них — беременные самки. Причины гибели животных пока неизвестны.

«Явных патологий, опасных вирусных заболеваний и наличия паразитов не выявлено. Для того чтобы определить возможность гибели в результате интоксикации, планируется провести молекулярные исследования», — уточнили в правительстве.

Ранее вероятной причиной гибели нерпы назвали голод. По данным Россельхознадзора, причина смерти животных — остановка сердца. «Есть предположение, что к ней привело отсутствие аппетита у животных: желудочно-кишечный тракт при вскрытии был пустой. Фактически они умерли от истощения», — пояснили в ведомстве.

В конце октября на южном побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии нашли более 130 мертвых нерп. Природоохранная прокуратура обследовала акваторию озера Байкал и проводит проверку.

В 1980-х годах также были случаи массовой гибели байкальских нерп. Тогда причиной смерти животных стал вирус чумы плотоядных.