Хокинг предупредил человечество о последствиях развития искусственного интеллекта

Британский физик Стивен Хокинг заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта может представлять угрозу для человечества. Об этом сообщает Daily Mail.

«Боюсь, искусственный интеллект может полностью заменить людей. Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который будет способен улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека», — сказал он.

Физик считает, что роботы в погоне за эффективностью могут захотеть избавиться от людей. Если же этого не произойдет, то люди могут погубить себя сами.

«Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами, мы рискуем уничтожить самих себя», — предупредил ученый.

Сейчас, считает он, в первую очередь нужно вовлечь в науку как можно больше людей, чтобы человечество могло достичь других планет и колонизировать их.

Ранее физик уже говорил, что созданные человечеством изобретения стали все сильнее угрожать планете. При этом Хокинг настаивал, что люди не должны отказываться от движения вперед, поскольку «опасности надо признать и управлять ими».

В 2016 году физик призвал человечество покорять другие планеты. По его словам, жизнь на Земле находится в постоянно растущей опасности и может быть уничтожена в результате стихийного бедствия или техногенной катастрофы. Человечество может спастись, говорил он, если придумает способ покинуть Землю и освоить другие планеты.

75-летний профессор Хокинг — один из самых выдающихся физиков-теоретиков современности. Он приобрел известность благодаря своим работам в области черных дыр и происхождения Вселенной.

Накануне патриарх московский и всея Руси Кирилл раскритиковал веру человечества в технологии.

«Слышатся голоса, что современные технологии способны создавать искусственный интеллект и искусственные органы, что скоро удастся так модернизировать наш разум и тело, что возникнут новые существа. Вера в технологии сегодня — то же, чем была вера в прогресс, это своеобразная квазирелигия», — сказал он.

Ранее глава компаний Tesla Motors и SpaceX Илон Маск заявил, что основной угрозой для человечества является искусственный интеллект. Он назвал это единственной областью, в которую правительству стоит вмешиваться, чтобы искусственно ограничивать скорость, с которой такие технологии распространяются.

Кроме этого, Маск говорил, что соперничество ведущих стран за лидерство в сфере развития искусственного интеллекта может привести к третьей мировой войне.