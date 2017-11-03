Коллеги Спейси по сериалу «Карточный домик» обвинили его в домогательствах

Восемь членов «Карточного дмика» на условиях анонимности рассказали CNN о домогательствах со стороны главного актера сериала Кевина Спейси.

По их словам, Спейси пользовался своим статусом и положением, когда домогался (обычно молодых) мужчин. Якобы актер регулярно трогал их (в том числе в области паха) и отпускал непристойные комментарии об их внешности. Один из собеседников отметил, что это часто происходило открыто, на виду у всех, и «все говорили об этом».

О домогательствах со стороны Кевина Спейси начали говорить после того, как в конце октября актер Энтони Рэпп рассказал о попытке Спейси заняться с ним сексом в 1986 году. По его словам, когда ему было 14 лет, актер пригласил его на вечеринку, выпил и стал приставать.

Спейси заявил, что не помнит этого, однако извинился перед Рэппом. Комментируя его заявление, актер впервые публично признался, что у него были отношения не только с женщинами, но и с мужчинами, и что в последнее время он «выбирает путь мужчины-гея».

В дальнейшем о домогательствах со стороны актера рассказали еще несколько человек, в частности, мексиканский актер Роберто Кавазос, британский бармен Дэниел Бил, режиссер Тони Монтана.

После обвинений в адрес Кевина Спейси сервис Netflix и телестудия MRC на неопределенный срок остановили съемки последнего сезона сериала «Карточный домик» до результатов расследования.

Кроме этого, Associated Press сообщает, что правоохранительные органы Лос-Анжелеса и Нью-Йорка открыли два расследования по делам об изнасиловании в отношении продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах женщин.

Расследование в Нью-Йорке начали на основании слов актрисы сериала «Подпольная империя» Пас-де ла Уэрта, которая рассказала каналу CBS, как Вайнштейн дважды изнасиловал ее — в октябре и декабре 2010 года.

В Лос-Анжелесе полиция начала уже второе расследование в отношении Вайнштейна. Полиция не сообщает автора и содержание этого заявления. Известно только, что речь идет о событиях 2015 года. Ранее местные полицейские начали расследование по заявлению итальянской актрисы и модели, заявившей об изнасиловании Вайнштейном в 2013 году.

Ранее расследования в отношении Харви Вайнштейна начали также правоохранительные органы Лондона и Беверли-Хиллз.

Первые обвинения в сексуальных домогательствах и изнасиловании в адрес Харви Вайнштейна прозвучали в октябре этого года. О них заявили десятки женщин, среди которых были известные актрисы, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Из-за скандала Вайншейна уволили из компании Weinstein Co, одним из основателей которой он является. Кроме этого, от него ушла жена, британская киноакадемия BAFTA приостановила его членство, а Американская киноакадемия, вручающая «Оскар», исключила из своих рядов.

Продюсер отрицает все обвинения в действиях сексуального характера без обоюдного согласия.