Трамп прокомментировал блокировку своего твиттера

Президент США Дональд Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter.

«Мой Twitter-аккаунт был заблокирован недобросовестным сотрудником. Полагаю, мои слова наконец-то снова начали до вас доходить — и иметь действие», — написал Дональд Трамп.

Ранее в пятницу сотрудник службы поддержки клиентов компании Twitter в день своего увольнения с работы отключил аккаунт президента США. Его аккаунт не был доступен в течение 11 минут. В компании не уточнили имя сотрудника, удалившего твиттер Трампа.

У Трампа два аккаунта в соцсети: личный и официальный (переходит от одного главы государства к другому).