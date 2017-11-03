В здании Пушкинского музея на Волхонке произошел пожар

В здании ГМИИ им. А.Пушкина на Волхонке произошел пожар, сообщает ТАСС.

Загорелась кровля Филиала Пушкинского (б. Музей личных коллекций) pic.twitter.com/YN8WQzonsw — Алексей Венедиктов (@aavst) November 3, 2017

Как уточнили агентству в экстренных службах, в Музее личных коллекций загорелась кровля. Пожар возник в системе вентиляции.

Горящее двухэтажное здание находится рядом с основным зданием ГМИИ им. Пушкина. Из здания эвакуировано более 30 человек.