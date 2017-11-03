Новая газета

В здании Пушкинского музея на Волхонке произошел пожар

Общество

В здании ГМИИ им. А.Пушкина на Волхонке произошел пожар, сообщает ТАСС.

Как уточнили агентству в экстренных службах, в Музее личных коллекций загорелась кровля. Пожар возник в системе вентиляции.

Горящее двухэтажное здание находится рядом с основным зданием ГМИИ им. Пушкина. Из здания эвакуировано более 30 человек. 

Теги:
москва, пожары
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