На продвижение бренда «Made in Russia» в Youtube потратят почти 25 млн рублей

АО «Российский экспортный центр» объявило тендер на продвижение бренда «Made in Russia» в Youtube почти на 25 млн рублей. Документ опубликован на портале госзакупок. Об этом сообщает «Открытая Россия».

За эти деньги исполнитель должен изготовить не менее 12 видеороликов длинной от пяти до десяти минут каждый. Ролики должны способствовать «повышению узнаваемости и PR-продвижению известных российских брендов и российской продукции на приоритетных экспортных рынках».

В качестве таких рынков названы Индия, Вьетнам, страны СНГ (в приоритете Казахстан, Белоруссия), Европы (в приоритете Германия, Испания, Великобритания) и Южной Америки (Мексика, Бразилия, Аргентина).

Каждый ролик должен набрать не менее 300 тыс. просмотров в этих странах. Количество подписчиков канала по итогам исполнения договора должно составить не менее 10 тыс. человек. Из них 70% должны проживать в «приоритетных странах».

«Российский экспортный центр» — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, оказывающий финансовую помощь российским экспортерам.