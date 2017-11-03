МВД обвинило Навального в игнорировании собственных митингов

В Министерстве внутренних дел (МВД) России ответили на претензии политика Алексея Навального по поводу того, что ему не согласовывают митинги в российских городах.

На сайте ведомства сообщается, что в ряде городов (Якутск, Киров, Чебоксары, Петрозаводск, Брянск) акции с участием Навального были согласованы местными властями, однако они не состоялись «ввиду отсутствия самого А. Навального».

В МВД отметили, что «при этом организаторы не затрудняют себя заранее информировать об отказе от мероприятия либо делают это в последний момент».

При этом «сотрудникам полиции и Росгвардии приходится принимать дополнительные меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, что несет за собой дополнительную нагрузку на личный состав и расходы бюджета».

Ранее Алексей Навальный пожаловался на то, что каждую неделю его штабы отправляют около 200 заявок на проведение публичных акций и везде получают отказы.

По мнению политика, к этому причастен Кремль. В связи с этим Навальный заявил о намерении подать в суд на президента России Владимира Путина и на администрацию главы государства.