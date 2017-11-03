Суд в Москве зарегистрировал иск Навального к Путину

Тверской суд Москвы зарегистрировал административный иск политика Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину. Об том сообщил в своем твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Иск Навального к Путину принимала лично председатель Тверского районного суда печально знаменитая Солопова О.Н.». — написал он.

Напомним, Навальный обещал подать в суд на Путина из-за отказа региональных властей согласовывать его митинги. Политик считает, что распоряжение отдавал Кремль.

Ранее в пятницу в Министерстве внутренних дел (МВД) России ответили на претензии Навального по поводу того, что ему не согласовывают митинги в российских городах. В ведомстве заявили, что в ряде городов акции с его участием были согласованы местными властями, однако они не состоялись «ввиду отсутствия самого А. Навального».

В феврале прошлого года Тверской суд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск оппозиционера Алексея Навального к президенту России Владимиру Путину. Суд тогда пояснил отказ тем, что заявление не подлежит рассмотрению в порядке административного производства.