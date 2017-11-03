Власти Челябинска запретили жителям встречать Путина в противогазах

Власти Челябинска призвали местных жителей не участвовать во флешмобе в день приезда президента России Владимира Путина. Предполагается, что его участники встретят главу государства в противогазах. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Глава Челябинска Евгений Тефтелев подписал распоряжение «Об усилении мер безопасности на территории города Челябинска в период со 2 по 10 ноября 2017 года», в котором напомнил, что «участники публичных мероприятий не вправе скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности».

Кроме этого, он указал на то, что мероприятие не согласовано с властями и призвал критически относиться к размещенным в интернете сведениям о возможности «принять участие в мероприятиях, касающихся экологических проблем города Челябинска и Челябинской области».

В противном случае, пообещал глава города, жителей ждет административная и даже уголовная ответственность.

С 8 по 9 ноября 2017 года в Челябинске, на заводе «Русские электрические двигатели» индустриального парка «Станкомаш», пройдет XIV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Местные активисты предложили устроить во время проведения форума флешмоб в респираторах и противогазах, чтобы привлечь внимание президента к экологической ситуации в регионе.

Напомним, в 12-ти километрах от Челябинска возводится Томинский горно-обогатительный комбинат. Планируется, что Томинский ГОК будет добывать до 28 млн тонн медной руды в год.

Челябинцы уже год проводят ежедневные пикеты у администрации губернатора, собрали 160 тыс. подписей и подали иски к властям от имени 4,5 тыс. человек, но это не остановило строительство.

В интервью «Новой газете» вице-губернатор Олег Климов, курирующий в Челябинской области экологические вопросы, признал, что строительство Томинского ГОКа — острая тема, но назвал ее «раскаченной».

Обозреватель «Новой» Борис Бронштейн отмечал, что к обычным выбросам предприятий в Челябинске давно привыкли. «Утренняя доза какого-нибудь фенола или формальдегида обычно бодрит челябинца и весь день держит его в спортивной форме», — писал он в колонке, опубликованной в №121 от 30 октября.