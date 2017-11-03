Регионы получат в этом году более 100 млрд рублей дотаций

В 2018 году регионы получат 104 миллиарда рублей дотаций, эти деньги выделены для того, чтобы сбалансировать региональные бюджеты. Об этом сообщил на правительственной комиссии министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

По словам министра, новые займы регионов, которые участвуют в программе реструктуризации долгов, должны проходить по ставке, которая была бы не выше ключевой ставки Центробанка. (Сегодня она составляет 9,25%).

Силуанов отметил, что ведомство в расчетах учитывало прогнозы по доходам региональных бюджетов.

«Мы определили налоговые и неналоговые доходы на 2018 год, объемы финансовой помощи, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, знаем, какие трансферты придут. Мы более точно подсчитали сейчас базу расходов регионов»,— пояснил он.

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Ранее в сентябре президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета в Ульяновске объявил, что в январе 2018 года в России запустится программа, которая позволит регионам реструктуризовать накопленные бюджетные кредиты.

Как пояснил глава государства, программа будет рассчитана минимум на семь лет, а для отдельных регионов может затянуться на 12 лет.