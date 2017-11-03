В Чечне двух федеральных судей лишили полномочий

В Чечне квалификационная коллегия судей по инициативе прокуратуры досрочно лишила полномочий двоих федеральных судей. Их уличили в неправосудных решениях. Об этом сообщает Генпрокуратура России, передает РИА Новости.

Основанием лишения судей Ачхой-Мартановского районного суда полномочий стали материалы проверки, «свидетельствующие о нарушении положений Кодекса судейской этики», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, согласно сообщению прокуратуры, федеральные судьи проявили необъективность по делам об административном надзоре и в спорах, связанных с воспитанием детей.

Все неправосудные решения отменены по апелляционным представлениям прокуроров, говорится в сообщении ведомства.