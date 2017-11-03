Канада внесла 30 россиян в «список Магнитского»: там есть глава СК и замгенпрокурора России

Власти Канады ввели санкции в отношении 30 граждан России в соответствии с «законом Магнитского». Об этом сообщается на сайте канадского МИД.

«Канада полна решимости защищать права человека и бороться с коррупцией во всем мире», — говорится в заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд.

По данным канадских властей, 52 человека, которые попали в список, ответственны или причастны к коррупции или грубыми нарушениям прав человека.

В список внесли фамилии 30 россиян, среди которых глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, бывший заместитель министра внутренних дел Алексей Аничин, судья Тверского суда Москвы, принимавший участие в деле Сергея Магнитского, Алексей Криворучко и бывший заместитель начальника отдела Следственного комитета МВД Наталья Виноградова, которая курировала расследование дела Магнитского.

Напомним, что канадский аналог американского «акта Магнитского» вступил в силу конце октября. Документ предусматривает заморозку активов и отмену виз для иностранных должностных лиц, причастных к нарушению прав человека. Предполагалось, что поправки затронут в первую очередь чиновников из Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Мьянмы и России.

В США «акт Магнитского» был принят в конце 2012 года в отношении лиц, по мнению американских властей, причастных к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Документ ввел персональные санкции, в частности, визовые ограничения на въезд в США для лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права.