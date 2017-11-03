Роскомнадзор направил запрос в Google из-за блокировки новостей ФАН

Роскомнадзор обратился в компанию Google с официальным запросом в связи с тем, что сервис Google News перестал выдавать новостные материалы Федерального агентства новостей (ФАН). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Google News с конца октября перестал выдавать новостные материалы Федерального агентства новостей», — уточняется в сообщении.

Накануне стало известно, что сервис Google News больше не выдает новости ФАН, из поисковика также был удален архив всех новостных заметок.

ФАН связало блокировку с публикациями о конфликте в Сирии. Редакция сообщила, что пожалуется в ФАС, подаст иск в суд и обратится в «другие контролирующие органы».

Напомним, что ФАН было создано в 2014 году. По данным РБК, агенство связано с «Агентством интернет-исследований» (известное как «фабрика троллей») и входит в медиахолдинг «фабрики медиа» с аудиторией в 36 миллионов человек в месяц. Google News также удалил другие издания, которые упоминало в своем расследовании РБК. Речь идет о ресурсах «Инфореактор», «Экономика сегодня», «Народные новости», «Политика сегодня», «Нью информ», «Политэксперт».

Предполагается, что холдинг инвестируют структуры бизнесмена Евгения Пригожина.

В США «фабрику троллей» не раз упоминали в связи с возможным вмешательством России в американские выборы президента. В конце октября Facebook, Twitter и Google заявили, что «Агентство интернет-исследований» разрабатывало контент для политической рекламы.