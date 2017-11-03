В Сирии погиб подполковник российской полиции в отставке

В Сирии погиб 53-летний подполковник полиции в отставке Рафаэль Хамидуллин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его близкого друга ​Айдара Ибрагимова, который присутствовал на похоронах.

По словам другого знакомого подполковника, вероятная дата смерти — 21 сентября.

«Обстоятельства гибели известны — подрыв машины по дороге к месту выполнения работ на нефтепроводе», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что тело Хамидуллина опознала его жена.

Как уточнил Ибрагимов, Хамидуллина похоронили с воинскими почестями. Он отказался рассказывать об обстоятельствах гибели, но сообщил, что подполковник уехал в Сирию в конце августа, чтобы выполнять «работы по обслуживанию нефтепровода».

Ибрагимов также сообщил, что Хамидуллин всю жизнь служил в антитеррористических подразделениях в полиции, неоднократно ездил в командировки в Чечню и «некоторое время назад вышел на пенсию». У него остался пятилетний сын.

Ранее блогер Эль Мюрид (Анатолий Несмиян) сообщил о прошедших 22 октября похоронах подполковника Рафаэля Хамидуллина, погибшего 21 сентября при минометном обстреле в Сирии. Группа расследователей Conflict Intelligence Team указывала на информацию, согласно которой родственники опознавали Хамдуллина по фотографии, не вскрывая гроб.

Убитого в Сирии Хамидуллина Рафаэля родственники опознавали по фотографии, не вскрывая гроб. pic.twitter.com/vMIwiFazVP — CIT (@CITeam_ru) November 2, 2017

В конце октября Reuters сообщило, что с начала года в Сирии погиб как минимум 131 россиянин. Агентство отметило, что среди погибших могут быть как россйские контрактники, так и бойцы частных военных компаний.