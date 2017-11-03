Режиссер Анатолий Васильев отказался от номинации на «Золотую маску». Он выступил в поддержку Серебренникова

Режиссер Анатолий Васильев отказался от номинации на фестивале «Золотая маска». Одной из причин своего решения он назвал арест режиссера Кирилла Серебренникова, которого обвиняют в хищении бюджетных средств. Об этом Васильев сообщил в открытом письме на имя организаторов фестиваля.

Васильев попросил снять с афиши и из номинации свое имя вместе со спектаклем «Старик и море». Он объяснил это тем, что практически не участвует в культурной жизни Москвы с 2006-го года и присутствие на российском фестивале означало бы «предательство самого себя».

Помимо этого Васильев назвал театр «уделом и забавой молодых поколений», поэтому он считает «неприличным всякое участие в конкурсах и смотринах».

Также режиссер поддержал художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, находящегося под домашним арестом и также числящегося среди номинантов на «Золотую маску».

«Еще об одной причине не стоит совсем говорить! Простите меня, но Кириллу Серебренникову нужна не „Золотая маска“, а свобода! Он ее заслужил», — подчеркнул Васильев.

Накануне стало известно, что Серебренников номинирован на премию «Золотая маска» за постановку оперы «Чаадский» в «Геликон-опере» и спектакля «Ахматова. Поэма без героя» в «Гоголь-центре».

Напомним, Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его обвиняют в хищении бюджетных средств в размере 68 млн рублей. В середине октября ему продлили арест до 19 января 2018 года.