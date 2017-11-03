ФАС обязала «Роснефть» продать АЗС в семи регионах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предписала «Роснефти» продать АЗС в Курганской, Ульяновской, Смоленской, Самарской, Саратовской и Челябинской областях, а также в Республике Башкортостан в рамках сделки по покупке «Башнефти», сообщается на сайте ведомства.

ФАС уточняет, что компании необходимо провести торги по продаже автозаправочных станций «для приведения совокупной доли по объемам реализации автомобильных бензинов и дизельного топлива до уровня, не превышающего 50%».

«ФАС России анализирует, в какой мере исполнено предписание, и какие меры будут предложены нефтяной компанией для того, чтобы реализовать его в полной мере», – сказал начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин.

Напомним, «Роснефть» получила предписание антимонопольного ведомства о продаже АЗС после того, как в октябре 2016 года компания приобрела контрольный пакет акций «Башнефти». ФАС объяснило свое требование тем, что продажа АЗС приведет совокупную долю по объемам реализации бензина и дизельного топлива до уровня 50%.

В феврале «Роснефть» заявляла, что после покупки «Башнефти» готова продать несколько АЗС.