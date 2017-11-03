В Томске ФСБ задержала подозреваемых в подготовке массовых беспорядков

Управление ФСБ по Томской области пресекло организацию массовых беспорядков в День народного единства. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Установлено, что в период празднования Дня народного единства в Томске члены общественного деструктивного движения планировали организовать массовые беспорядки в местах наибольшего скопления граждан», — говорится в сообщении.

На организаторов планируемых акций возбудили уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Сколько человек задержаны, ФСБ не уточнила.

По данным источника РИА Томск, задержанные состоят в организации, деятельность которой запрещена в России. О какой именно организации идет речь, неизвестно.

Ранее ФСБ задержала активистов признанной экстремистской и запращенной в России организации «Артподготовка» по подозрению в подготовке поджогов административных зданий в Москве в День народного единства. Во время обысков у членов «Артоподготовки» ФСБ изъяла 15 бутылок с зажигательной смесью.

Напомним, что 26 октября красноярский краевой суд признал экстремистским и запретил в России движение «Артподготовка». Лидера движения — националиста Вячеслава Мальцева, покинувшего Россию, заочно арестовал Мещанский суд Москвы. Его обвиняют по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»).