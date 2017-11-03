МИД России решил «зеркально» ответить на новые санкции Канады

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия «зеркально» ответит на новые санкции Канады и закроет въезд для некоторых граждан этой страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идет о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений», – сказала Захарова.

По ее словам, России приходится отвечать на «санкционные игры». При этом в МИДе предпочитают «путь конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран» и рассчитывают на отказ Канады от курса, ведущего к ухудшению отношений.

«Возникает вопрос: это то, чего добивались в Оттаве? Неужели там действительно думают, что на Россию можно „надавить“? Или просто тешат свои политические амбиции?» — отмечает Захарова.

Ранее власти Канады ввели санкции в отношении 30 граждан России в соответствии с «законом Магнитского». В список, в частности, попали глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и замгенпрокурор Виктор Гринь.