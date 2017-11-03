Испанский суд выдал ордер на арест бывшего главы Каталонии
Испанский суд постановил выдать ордер на арест отстраненного от должности главы Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов правительства региона, которые сейчас находятся в Бельгии. Их обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств. Об этом сообщает «Би-би-си».
Прокуратора Испании выступала с требованием объявить бывшего главу Каталонии в национальный и международный розыск, а также выдать ордер на его арест.
Согласно решению суда, на свободе остается только бывший советник по делам предпринимательства Санти Вила (его отпустили под залог в 50 тысяч евро), который подал в отставку накануне провозглашения независимости, а также согласился сотрудничать со следствием.
Ранее суд Испании арестовал восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии, в частности, вице-президента Уриола Жункераса.
Испанское правительство отправило в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также все правительство региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.
Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости Каталонии. Более 90% участников голосования высказались за отделение региона от страны.