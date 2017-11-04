В Калининграде суд арестовал главного редактора газеты «Новые колеса»

Центральный районный суд Калининграда арестовал до 1 января 2018 года главного редактора газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова, которого обвиняют в вымогательстве 50 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат обвиняемого Олег Вышинский просил оставить Рудникова под домашним арестом, напомнив про травму головы и ножевые ранения, нанесенные подзащитному 17 марта 2016 года неизвестные во время нападения.

Ранее против Рудникова возбудили уголовное дело о вымогательстве (ст.163 УК РФ).

Напомним, 1 ноября в редакцию газеты пришли сотрудники полиции, Рудников был задержан у себя дома. Во время задержания Рудникову стало плохо, и он был госпитализирован. После оказания медицинской помощи главреда доставили на допрос.

По версии следствия, Рудников подозревается в получении крупной взятки за непубликацию критического материала об известном в регионе человеке в газете «Новые колеса».

Журналисты связывают обыски из-за конфликта Рудникова с главой местного Следственного комитета Виктором Леденевым — героем материалов «Новых колес» о роскошном особняке на берегу озера.