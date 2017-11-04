Telegraph: отставка министра обороны Великобритании не связана с неподобающим поведением

Глава Минобороны Великобритании Майкл Фэллон ушел в отставку из-за интриг против своих коллег в правительстве, а не из-за сексуальных домогательств к журналистке Джулии Хартли-Брюер. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники.

По данным издания, отставки Фэллона добилась лидер Палаты общин Андреа Лидсом после того, как узнала, что министр обороны планировал ее увольнение.

Как рассказали собеседники издания, Фэллон хотел убрать из правительства политиков, которые выступают за выход страны из Европейского союза, опасаясь, что они могли «устроить саботаж» при рассмотрении парламентом итогового соглашения по Brexit. Речь идет об уступках властями ЕС.

Однако Лидсом успела попасть на прием к премьер-министру Терезе Мэй и предоставила досье на Фэллона, в котором описывались ее претензии к министру обороны.

«Это была самозащита с ее стороны, и она полностью уничтожила Фэллона. Она нанесла ему удар в спину, чтобы убедиться, что ее не смогут уволить, потому что никто не собирается увольнять осведомителя», — сообщил газете неназванный высокопоставленный член правительства.

Напомним, что об отставке Фэллона стало известно 1 ноября. Глава Минобороны уведомил премьер-министра письмом, в котором писал о «неподобающем поведении».

СМИ предположили, что это решение связано с эпизодом 15-летней давности. Тогда Фэллон положил руку на колено британской журналистке Джулии Хартли-Брюер. Другой причиной отставки называлась фраза Фэллона «Я знаю, куда вы можете их [руки] положить, чтобы согреть» в адрес Лидсом, которая пожаловалась на замерзшие руки.