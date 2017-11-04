Рассекреченные документы рассказали об отсутствии связей убийцы Кеннеди с ЦРУ

Слухи о связи убийцы 35-го президента США Джона Кеннеди с Центральным разведывательным управлением США оказались «абсолютно необоснованными». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на один из рассекреченных 3 ноября документов.

Издание ссылается на меморандум ЦРУ, который был составлен в 1975 году. В нем говорится, что агенты провели тщательное изучение «всех мыслимых способов», которыми Ли Харви Освальд мог быть связан со спецслужбой.

Среди документов также приводятся свидетельства советского консула Павла Яцкова в Мехико. По его словам, он разговаривал с Освальдом в посольстве СССР. Источником заявления Яцкова был «надежный конфиденциальный собеседник разведывательного управления в Мехико».

Посол, утверждается в документе датированным июлем 1964 года, рассказал, что Освальд говорил о жизни в СССР и просил «порекомендовать его кубинцам».

Он подчеркнул, что на протяжении всего разговора Освальд нервничал.

«Его руки дрожали, и он выбежал из моего кабинета. Я не верю, что такой нервный человек, как Освальд, мог точно выстрелить из винтовки», — заключил Яцков.

Ранее Национальный архив США опубликовал новую порцию документов, связанных с убийством Кеннеди.

Всего в открытом доступе появилось 676 документов, большая часть которых (553) исходит от ЦРУ, а также от Минюста, Пентагона и специальной комиссии Палаты представителей, созданной для расследования убийства.

Напомним, что в конце октября истек срок в 25 лет по рассекречиванию архивных документов об убийстве американского президента.

Президент США Дональд Трамп распорядился обнародовать не все документы, публикация которых была запланирована, «чтобы не нанести урон безопасности страны». Оставшаяся часть должна быть рассекречена до конца апреля 2018 года.

Первая партия, состоящая из почти 3 тысяч документов, была опубликована в конце октября.

Джон Фицджеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время поездки Даллас, штат Техас. Президента ранили выстрелом из снайперской винтовки. Стрелявшим назвали Ли Харви Освальда, которого убили через два дня после смерти 35-го президента.