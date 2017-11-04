Netflix прекратила сотрудничество с Кевином Спейси

Компания Netflix объявила о прекращении сотрудничества с Кевином Спейси, обвиненного в многочисленных домогательствах. Компания ищет способ продолжить съемки «Карточного домика» без участия актера. Об этом сообщает Variety со ссылкой на заявление компаний.

«Netflix больше не будет участвовать в съемках „Карточного домика“ с участием Кевина Спейси», — сказали в пресс-службе Netflix.

Netflix также отказалась от показа фильма «Гор», где Спейси снялся в роли американского писателя Гора Видала, а также выступил в качестве продюсера.

Ранее Netflix и телестудия MRC на неопределенный срок остановили съемки последнего сезона сериала «Карточный домик» до результатов расследования.

Напомним, что актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах в 1986 году. По словам Рэппа, когда ему было 14 лет, Спейси пригласил его на вечеринку, а потом выпил и стал приставать к нему. После этого Рэпп несколько лет умалчивал об этом и не общался с актером. После заявления Рэппа, 30 октября, Спейси извинился перед ним, но сказал, что не помнит этой встречи.

В дальнейшем о домогательствах со стороны актера рассказали еще несколько человек, в частности, мексиканский актер Роберто Кавазос, британский бармен Дэниел Бил, режиссер Тони Монтана.

Коллеги Спейси по сериалу «Карточный домик» также обвинили его в домогательствах, рассказав, что актер пользовался своим статусом и положением.