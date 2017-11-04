СК сообщил о начале проверки информации о нападении на журналистов в Якутии

Следственный комитет начал проверку после нападения на сотрудников издания «Якутия инфо». Об этом сообщается на сайте СК по региону.

Проверка проводится по статье о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (статья 144 УК) после сообщений местных СМИ об «избиении двух журналистов, а также о применении электрошокового устройства».

«Следователями будут изучены обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям нападавших», — говорится в сообщении.

О нападении на своих сотрудников «Якутия.инфо» сообщило накануне. Как пишет издание, в редакцию «в сопровождении двух братков вломился экс-руководитель Фонда будущих поколений Якутии Николай Фомин».

Фомину, уточняет «Якутия.инфо», не понравилась недавняя публикация «Алена Алексеева: куда подевался „Молодежный портал“?». В заметке рассказывалось о сайте, который не работает более двух лет, хотя на него был выделен 1 млн рублей из государственных средств.

«С возгласами — „Ты зачем это разместил!“ он ударил редактора Дениса Адамова», — пишет Якутия.инфо». Затем Фомин нанес журналисту несколько ударов.

После этого Фомин напал на пытавшегося записать происходящее на телефон редактора издания Тимофея Ефремова. Затем один из подельников Фомина ударил журналиста электрошокером и пытался отобрать у него телефон.