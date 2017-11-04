В Москве прошли обыски у сопредседателя «Партии националистов»

В Москве полиция пришла с обысками в три квартиры семьи сопредседателя незарегистрированной «Партии националистов» Ивана Белецкого. Об этом сам Белецкий рассказал на своей странице в фейсбуке.

«В двух вскрыли квартиры без жильцов, их там не было утром. В третей забрали всех родственников», — написал он.

Как уточнил Белецкий, его жену с грудным ребенком также забрали в полицию.

Шеф-редактор сайта «АртПолитИнфо» Татьяна Василенко рассказала «ОВД-Инфо», что обыски также прошли по адресу прописки националиста Юрия Горского, который ранее покинул Россию.

3 ноября Роскомнадзор по заявлению прокуратуры заблокировал группы Партии националистов социальной сети «Вконтакте» в преддверии Русского марша.

На сайте Роскомнадзора указано, что основанием для ограничения доступа стала статья 15.3 ФЗ «О защите информации». Она позволяет закрывать страницы, содержащие призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Помимо этого, были заблокированы сообщества движения Вячеслава Мальцева «Артподготовка», которое было признано экстремистским и запрещено в России.

Накануне ФСБ задержала активистов «Артподготовка» по подозрению в подготовке поджогов административных зданий в Москве в День народного единства. Во время обысков у членов «Артоподготовки» ФСБ изъяла 15 бутылок с зажигательной смесью.

Напомним, что власти Москвы согласовали проведение «Русского марша» в Люблине 4 ноября. Среди организаторов были и представители «Партии националистов».